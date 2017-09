Osorio Chong rechaza acudir al diálogo con la Cámara de Diputados

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respondió al oficio de invitación que le envió la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Guadalupe Murguía, a una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios, para informar que no asistiría a la cita.



En una carta enviada pasada la media noche del lunes a la diputada Murguía, Osorio Chong argumentó que el diferendo para la instalación de la Mesa Directiva debe ser resuelto a través del diálogo en la Junta de Coordinación Política de la propia Cámara.



"Estoy convencido de que el diálogo entre poderes fortalece a nuestra democracia; es por ello que siempre he tenido y tendré apertura y disposición para atender los llamados que realicen las cámaras del Congreso, de ello dan cuenta las decenas de reuniones que hemos llevado con tal fin", escribió el funcionario.



Sin embargo añadió en su oficio que "en este sentido y en relación a su invitación estaré atento para acudir a dialogar sobre el tema que usted plantea y todos los demás temas que sean de interés de las y los legisladores, en el momento en que así lo acuerde la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, siendo este el órgano colegiado que reúne a todas las fracciones parlamentarias que integran dicha soberanía".



Como lo adelantó EL FINANCIERO, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, señaló el lunes que el titular de Gobernación les informó que no acudiría a la cita porque la presidenta de la Cámara de Diputados no es la instancia para hacer esta invitación, ni lo hizo con el aval de todos los partidos.



El priista indicó que debía ser el presidente de la Junta de Coordinación Política, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, quien debía convocar a los propios coordinadores al diálogo, y no a una autoridad ajena a la Cámara de Diputados.



Los partidos que solicitaron el diálogo con el titular de la Segob fueron sólo el PAN, PRD y MC.