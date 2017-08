Osorio Chong no hizo promoción personalizada con recursos públicos: INE

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no incurrió en violaciones a la legislación con la propaganda en la que se difundió su imagen el año pasado.



El Consejo General confirmó la resolución emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias relacionada con las denuncias que presentaron PAN y PRD por la supuesta promoción personalizada del encargado de la política interna del país.



No obstante, los consejeros José Roberto Ruiz y Pamela San Martín se pronunciaron en contra de la resolución, pues consideraron que con la forma en la que se construyó el proyecto termina por generar violaciones al artículo 134 constitucional.



“Estamos ante una estrategia que lo que busca es presentar a nombre de un servidor público propaganda gubernamental y generar confusión entre la ciudadanía”, aseveró San Martín.

El representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, reprochó a los consejeros electorales que tal vez no están enterados, pero Osorio Chong es uno de los precandidatos del PRI, por lo que estimó que era necesario sancionarlo por la promoción de su imagen.



Al respecto, el representante del PAN, Eduardo Aguilar, adelantó que su partido presentará los medios de impugnación correspondientes en contra de la resolución, porque consideró que no se puede permitir que un funcionario federal se conduzca como lo hizo el secretario de Gobernación.



Para el representante de Morena, Horacio Duarte, no hay duda de que Osorio Chong busca la candidatura presidencial y utiliza recursos federales, por lo que advirtió que la autoridad electoral es omisa en el tema al dejar pasar la propaganda de un funcionario federal.



Acusó que el gobierno federal lanzó un “buscapiés” a la autoridad electoral para saber hasta dónde le van a permitir violar la legislación, lo que, subrayó, se evidencia con la promoción del presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la presentación del quinto informe de gobierno.