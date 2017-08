Osorio a Anaya: el gobierno no lo ataca, mejor que explique

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, a no buscar “evadir su responsabilidad” y a que “explique los señalamientos en su contra” sobre su presunto enriquecimiento ilícito.



Rechazó los señalamientos de Anaya, de que hay una guerra en su contra, y afirmó que la única guerra que debe haber es la de “los acuerdos por las reformas” que están pendientes.



En entrevista, precisó que “por supuesto que, de ninguna manera, el gobierno tiene nada que ver al respecto”.



El secretario sostuvo que el líder nacional panista “sólo busca culpables”, por lo que pidió “que se investigue”.



Por ello pidió Anaya se explique: “yo creo que esa es la salida que debe de tener a quien le están señalando este tipo de cosas”.



Sobre la guerra que Anaya asegura que hay en su contra, Osorio Chong señaló que “no. Yo creo que la verdad la guerra debe ser con la búsqueda de acuerdos, la suma de voluntades, para acciones como las que enfrentamos como país, y no una guerra entre partidos o contra el gobierno. Creo que eso no le sirve a la sociedad”.



El secretario remarcó que “lo que le sirve es que se haga un gran llamado a todos para buscar esos acuerdos que se requieren a partir del 1 de septiembre, que todavía hay una agenda muy importante y que se tiene que poner el ejemplo, desde los partidos políticos, desde el Gobierno Federal, para que pueda llamar también a todas las voces de las y los legisladores”.



Luego de reunirse en privado con los diputados federales del Partido Encuentro Social, Osorio Chong criticó que “se ha politizado” el tema de las reformas en materia de seguridad.



“Yo creo que hay que explicar a quienes lo están señalando, y creo que ese debe ser el camino”, sostuvo.



Sobre la denuncia del senador de Morena, Miguel Barbosa, en torno a las prácticas de espionaje operadas por el exgobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, comentó que “se debe investigar, y si entonces ahí se comprueba algo, pues que se aplique la ley”.



“Si hay algo, que se compruebe, que se sustente, y entonces que la ley se aplique”, enfatizó el secretario.



–A usted le preocupa que le hayan podido espiar?



–No, no me preocupa, no hago nada que pueda ni avergonzarme ni estar al margen de la ley. Lo que hago siempre es tener vía teléfono, vía mensajes, la búsqueda de soluciones en la responsabilidad que tengo.



“Y de verdad, yo creo que esos temas que sí son importantes, también de llamarnos a atender los otros, si tuviéramos regulación al respecto de muchas cosas, estaríamos fuera de este debate”, agregó el titular de Gobernación.



–Secretario, ¿ya se apuntó para la contienda de 2018?



–Ya me voy.