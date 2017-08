Ortega insistirá en consulta para elegir a candidato presidencial 

CAMPECHE.- A pesar de que el PRI rechazó establecer desde la Asamblea Nacional la consulta a la base como método para la elección del candidato para 2018, la aspirante presidencial Ivonne Ortega anunció que continuará con esta propuesta, pero ahora entre los consejeros políticos del tricolor.



Destacó que este mecanismo sigue vigente en los estatutos del partido y la Asamblea Nacional ratificó que la decisión para elegir al abanderado a la Presidencia de la República quedará en manos de los integrantes del Consejo Político Nacional.



Por ello, dijo que así como consiguió el respaldo de más 240 mil priistas que respaldaron la consulta a la base, buscará sumar la mayoría de los consejeros nacionales y locales, para que se apruebe como método para la elección del candidato a la Presidencia de la República.

“La consulta abierta, la traje a la mesa de estatutos, donde se presentaron puntos a favor y en contra, pero no lo definen ahora, sino que lo mandan al Consejo Político, por lo que desde hoy vamos a dar la batalla para convencer a los consejeros. Estaré visitando los estados para platicar con los consejeros políticos estatales”, expresó.



La política yucateca consideró que a pesar de que su propuesta no fue avalada, los priistas lograron construir una asamblea histórica, pues finalmente se garantizó el piso parejo para todos los aspirantes, tanto militantes como simpatizantes.



“Se quitaron todos los candados y esto permite que el partido pueda tener como candidato a su mejor opción, pero en la misma condición”, resaltó.



Estimó que tras estas modificaciones a los documentos básicos, el Revolucionario Institucional llegará unido a las elecciones del año próximo: “Aunque tuvimos momentos álgidos, entendimos todos que si no llegamos unidos, no tenemos posibilidad para ganar”, comentó.