Organizaciones no rompen con alianza para gobierno abierto: Acuña

CIUDAD DE MÉXICO.- El comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Javier Acuña, aseguró que la salida de diez organizaciones civiles de la Secretaría Técnica Tripartita que conforma la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) no implica una ruptura total con las instituciones.



Explicó que el miércoles pasado habló con Tomás Severino de Confianza Ecológica, quienes denunciaron un presunto espionaje a dos investigadores de esta organización.



"En un primer momento creímos que era una ruptura absoluta, las organizaciones de la sociedad civil con el gobierno y las instituciones públicas, con nosotros que somos parte de la alianza. Una vez que hablamos con Tomás, por teléfono el día de ayer en la tarde, y delante de mis compañeros, me dijo no, no es una ruptura en esos términos, es un alejamiento del compromiso de la AGA", señaló.



Agregó que en cuanto a investigaciones sobre la vulneración de la protección de Datos Personales, en este caso el INAI no tiene la competencia de investigar, sino la Procuraduría General de la República. Destacó que en breve anunciarán las acciones de la AGA.