Peritaje independiente rechaza versión de PGJ sobre suicidio de Lesvy 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio pidió reclasificar la investigación de la muerte de Lesvy Berlín Rivera Osorio, luego de que presentara un peritaje independiente que busca desacreditar los resultados oficiales sobre suicidio.



El maestro en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Víctor Chávez, consideró que las lesiones y posición en la que Lesvy fue encontrada el pasado tres de mayo en Ciudad Universitaria, no correspondía a la mecánica de suicidio, de acuerdo con una reconstrucción realizada sobre los hechos.



"A partir de las pruebas realizadas se concluye que no se pudo lograr la suspensión del cuerpo por lo tanto no pudo haber asfixia. En todas las pruebas realizadas, en ninguna pudimos reproducir la posición en la que fue encontrada Lesvy", aseguró Chávez.



El Observatorio llamó al Poder Judicial de la Ciudad de México a tratar el caso con perspectiva de género.



Además, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio, consideró las pruebas realizadas por la fiscalía fueron discriminatorias por lo que se desecharon por el juez de control.



En conferencia de prensa, la abogada Anayeli Pérez Garrido informó que existe una apelación de parte de la familia de Lesvy, porque la hipótesis de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México contra el presunto culpable es homicidio simple doloso por omisión, es decir, que no hizo nada para evitar el supuesto suicidio.