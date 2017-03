Organización denuncia la no voluntad política para nombrar al Fiscal Anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad denunció que el proceso de selección del Fiscal Anticorrupción se encuentra en un momento de incertidumbre al no contar con claridad y voluntad política del Senado.



A través de un comunicado, la organización civil liderada por María Amparo Casar, destaca que el comité ciudadano que analizaba los perfiles de los candidatos para la designación del Fiscal decidió detener el trabajo ante la falta de atención a las propuestas de los ciudadanos.



“No podemos seguir siendo testigos de demoras en la selección del Fiscal Anticorrupción. Demandamos, respetuosamente, que los Senadores establezcan tiempos concretos que esta vez sí respeten, procedimientos transparentes y expeditos a través de los cuales se funde y motive la selección del Fiscal Anticorrupción y se evite la común práctica de llevar a cabo una selección basada en intereses partidistas y sin legitimidad social”, señala el comunicado.



La organización señala que si no existe independencia, autonomía y credibilidad del que sea nombrado Fiscal Anticorrupción, no se tendrán las herramientas necesarias para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción.



“La selección del Fiscal Anticorrupción ha tenido retrasos sin otro motivo que la falta de voluntad política de los senadores”, por ello, las organizaciones que han trabajado en la creación del SNA junto con el Senado, el pasado 13 de marzo 2017 entregaron una carta a las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República en la que denunciaban los retrasos del nombramiento.



“Hemos revisado con atención el Acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, relativo a la metodología para la evaluación de las y los aspirantes al cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Asimismo, hemos llevado a cabo un proceso de reflexión y deliberación al interior del grupo, mediante el cual hemos concluido que no existen las condiciones para que este grupo acompañe este proceso de selección”, destaca.



Con lo cual las organizaciones decidieron parar su trabajo con el senado ante “la falta de certeza de que el análisis profesional que haríamos sería tomado en cuenta en la decisión final y que la decisión final sucedería de cara a la sociedad civil, y no, como se vislumbra en estos momentos, de manera poco transparente y pública por los miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República”.