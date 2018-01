Organización civil impulsa plataforma de empleo para migrantes

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización Agenda Migrante, en colaboración con la Fundación Slim, promueve la creación de una plataforma para vincular a migrantes mexicano, deportados y con interés de retornar, con la iniciativa privada para fomentar oportunidades de empleo.



Eunice Rendón, directora general de la organización, explicó que ante la necesidad de un modelo de recepción de migrantes con atención a diferentes perfiles, se gesta una plataforma digital que funcione como bolsa de trabajo.



“Lo que se plantea es una plataforma, como un Linked In de migrantes, que facilite la comunicación del migrante y el empleador”, explicó la extitular del Instituto de Mexicanos en el Exterior.



Dijo que incluso la plataforma sirva para quienes están en Estados Unidos, conozcan las oportunidades que hay en México y no se vea el regreso a su país como un obstáculo.



Añadió que la misma iniciativa privada desea certificar a quienes han trabajado por años de forma ilegal en Estados Unidos, y que cuentan con conocimientos y experiencia en distintos campos.



“Nosotros hemos conectado a muchos, porque sí hay voluntad de los empresarios, pero no tienen certeza de dónde encontrarlos”, agregó.