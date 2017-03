Operativos y cateos en búsqueda de reos fugados

Luego de la fuga de 29 reos del Centro Estatal de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Victoria, los operativos para localizar a los 17 que aún permanecen prófugos, se han extendido a otros estados, confirmó el Vocero de Seguridad, de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez Juárez.



Las ficha de los reos fueron boletinadas a las autoridades de esas entidades, en tanto que en el estado se continúan realizando operativos por aire y tierra en la capital del estado como en los 43 municipios del estado.



De acuerdo con la información, los reos prófugos purgaban penas por delitos como robo de vehículos, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, robo, secuestro, atentados a la seguridad de la comunidad, delincuencia organizada, homicidio y filicidio.



En tanto este viernes al interior del penal continúan realizándose labores para destruir las tiendas y algunos dormitorios que fueron construidos con madera, palos y lámina y que servían para que algunos tuvieran mayor privacidad del resto de los reos.



Retroexcavadoras continúan derribando las construcciones improvisadas como tiendas en donde se vendían refrescos, cigarros, golosinas, comida y hasta cerveza, en donde anoche, tras realizarse una revisión, se encontraron algunas navajas que utilizaban los internos como armas.



Autoridades de Seguridad Pública permitieron este día un recorrido a los medios de comunicación para constatar las acciones que se llevan a cabo al interior del Cedes, evidenciándose además las deficiencias que la infraestructura tiene, tras 40 años de servir como penal, pero no como centro de readaptación.



Basura, mal olor, paredes sin pintar y un amplio jardín que los internos estaban construyendo, aprovechando la tierra que extraían del túnel, formó parte del panorama.



Los reos se mantenían en diferentes áreas, en tanto que sólo algunos participaban en labores de limpieza, aprovechando la presencia de la prensa para externar su malestar por haber perdido sus pertenencias y la mercancía que les servía para mantenerse.



Casi al final del pena, cerca de las canchas de basquetbol y futbol y de un taller de carpintería, se encuentra un pasillo formado por pequeños cuartos construidos con madera, justo al final de los cuales se encuentra el tune, que, de acuerdo a las autoridades, llevó por lo menos un año construir y por donde se escaparon los 29 reos.



Con 5 metros de profundidad, alrededor de 1.10 metros de altura y 40 metros de largo, el túnel que se mantenía escondido con trapos y madera, lleva a un solar baldío y lleno de yerba en la parte trasera del penal.



Peritos y policías investigadores trabajan al interior del penal, en tanto que la salida del túnel se mantiene resguardada por personal del Ejército que realiza las labores de investigación y peritajes correspondientes.



Afuera del penal se mantienen familiares que nerviosos y molestos, exigen que les permitan entrar a ver a sus familiares, que les proporcionen agua y comida, por momentos, cuando crece la tensión, se niegan a permitir la entrada o salida de algunos policías y custodios y afirman que permanecerán en ese lugar, hasta que les permitan ver a sus familiares, aunque, de acuerdo a la autoridad, las visitas se mantendrán restringidas, en tanto no concluyan los trabajos de limpieza y destrucción de las construcciones irregulares.



Por su parte, los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, emitieron desde el día de ayer una medida cautelar para que las autoridades lleven a cabo acciones para proporcionar atención médica a los internos que lo requieran, información a familiares a los internos y que las autoridades competentes realicen la investigación correspondiente.



Se explicó que en las visitas que han realizado desde el día de ayer viernes, no han recibido quejas de los internos, aunque sólo han podido hablar con alrededor de 20 de ellos, en tanto que cinco familiares de internos pudieron entrar este mismo viernes en la mañana por unos momentos para que pudieran hablar con ellos.



Sobre los 38 custodios, el Jefe de Vigilancia y el mismo Director del penal, se informó que están presentando su declaración, sin que esto signifique que al momento estén privados de su libertad, de acuerdo a autoridades de Derechos Humanos.