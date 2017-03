Operador de Eruviel “dona” tarjetas con 2 mil pesos en Chimalhuacán

CHIMALHUACÁN.- A unos días de la veda electoral, el grupo priista Movimiento Antorchista, que gobierna en el municipio de Chimalhuacán, repartió tarjetas de débito del programa estatal “Mujeres que Logran en Grande”, con 2 mil pesos cada una, a simpatizantes de su organización, a quienes pidieron “aportar” entre 500 y mil pesos de ese dinero a su causa.



Encabezados por la alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez y Édgar Reveles Andrade, responsable del gabinete estatal en la región y representante del gobernador Eruviel Ávila, el reparto se realizó el sábado pasado en el Teatro-Auditorio de la cabecera municipal, donde a los asistentes se les prohibió grabar o tomar fotos del evento.



Aunque para la entrega de dichos apoyos uno de los requisitos es que el beneficiario sea de escasos recursos, a la hora del reparto la alcaldía privilegió a los integrantes de sus comités –conocidos como plenos– en cada colonia, quienes no necesariamente son pobres. Durante su discurso, Pineda confirmó que los beneficiarios son aquellos que han trabajado para su organización.



Los beneficiarios fueron divididos en cinco bloques de mil 700 personas cada uno, que es la capacidad del teatro, lo que da un total de 8 mil 500 asistentes.



“Las cosas no son tan fáciles como uno quisiera, por fin se logró que pudieran concretarse estos apoyos. Y la idea que se planteó desde un principio, de que no hubiera celulares, es porque hay gente que de todo se inconforma y que todo le hace daño, hasta lo que no come; y entonces como no queremos que se malinterpreten las cosas, como esto, que es sólo un pequeño logro que se ha logrado (sic) para reconocer los grandes esfuerzos que han hecho (para el Movimiento Antorchista).



“Visto el auditorio lleno, parecería que es mucho, (pero) si lo comparamos con la gente de Chimalhuacán, con los cerca de 700 mil habitantes que tenemos, si a ustedes las escogieron es porque tienen, además de necesidades, también la capacidad y el reconocimiento del trabajo que han hecho, entonces, por eso se debe la reunión”, explicó la alcaldesa y dirigente de ese grupo político.



Las beneficiarias fueron citadas a las 11:00 horas y tras seis de espera recibieron los plásticos de Banorte.



El dinero fue depositado al día siguiente y de inmediato los líderes antorchistas pidieron entre 500 y mil pesos por el “favor” y “la causa”.



Para obtener el beneficio, a principios de mes antorchistas pidieron a sus plenos copias de su credencial de elector con la promesa de que les depositarían tres pagos bimestrales de 2 mil 500 pesos cada uno.



Esa documentación fue entregada directamente con la secretaria de la alcaldesa en el Palacio Municipal, donde fueron aprobados los beneficiarios, tras lo cual rellenaron un formulario membretado con el logo del DIF municipal.



“Pa’ mí que Eruviel sí va a mandar los otros dos pagos, pero como son las votaciones en junio (el ayuntamiento) lo va a ocupar para eso”, dijo una de las beneficiarias que pidió anonimato.



De acuerdo con los beneficiarios, les informaron que sólo será un depósito (el de 2 mil pesos) el que recibirán en la tarjeta.



“Me hacen esperar dos horas en el sol y otras cuatro en el auditorio escuchando sus discursos para que al final en cinco minutos nos entregaran la tarjeta, se aprovechan de la necesidad de la gente, nos traen a perder todo el día y ellos no pierden ni un peso”, indicó otra de las beneficiarias.