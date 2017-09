Ofrecen PES, Verde y PT a Monreal ser su candidato en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta ahora cinco partidos se han manifestado por abrirle las puertas al jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, para que sea considerado como posible candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en 2018.



Luego de que la encuesta realizada por Morena mandara al político al tercer lugar, cuando sondeos previos lo colocaban como el mejor posicionado para ser el candidato de ese partido, Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional, expresó su simpatía ante esta posibilidad, aunque dijo que “su reingreso al partido tendrá que ser en el marco del Frente Amplio Democrático (FAD), donde sin ninguna duda podría competir por la candidatura a la jefatura de Gobierno”.



A su vez, Octavio Martínez, secretario Electoral del PRD, aseguró que a Monreal “lo conocemos y nos conoce perfectamente bien”, por lo que indicó que está convocado a conformar el FAD y a participar en él a efecto de aspirar a ser, si así lo considera él y quienes conformemos el Frente, quien lo encabece.



Beatriz Mojica, secretaria general del PRD e integrante de la corriente Nueva Izquierda, dijo que “si Monreal está de acuerdo en someterse a las reglas del FAD, es bienvenido a sumarse”.



En tanto, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde en la Asamblea Legislativa, Xavier López Adame, ofreció a Monreal encabezar a este partido.



Aseguró que “tenemos que entender que esta ciudad se gobierna con coaliciones, no de manera monopartidista”.



A su vez, Alejandro González, coordinador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados, invitó formalmente a Monreal para que se una a las filas de su partido. Aseguró que pensaron en él porque “no tiene cola que le pisen, porque es un político con buena fama pública”.



Jorge Álvarez, dirigente de Movimiento Ciudadano, dijo que su partido no tiene la política de invitar a militantes de otros partidos “y habrá que esperar a que Ricardo tome una decisión para poder definir cualquier cosa”.



La comisionada Política del PT en la CDMX, Magdalena Núñez, aseguró que su partido estará con el candidato que genere mayor rentabilidad política, además de aquel que tenga un proyecto e ideales compartidos con AMLO, por lo que consideró que el PT “está en una definición como partido de ir como proyecto al rescate del país, y estamos seguros que Ricardo quedará, que no nos quepa la menor duda”.