'Voy a empoderar al MP para que revise a todos empezando por mí': Meade

José Antonio Meade, candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México, aseguró que para combatir la corrupción comenzará por empoderar a un ministerio público autónomo, que empiece por investigarlo a él mismo.

“Yo voy a empoderar a un ministerio público autónomo para que revise a todos, empezando por mí. Para que el ministerio público autónomo no esté pendiente de lo que yo diga o pida, sino que esté pendiente de lo que yo haga y, si lo que yo haga se desvía de la norma, que esté facultado, incluso, para investigar y procesarme”, dijo en entrevista para El Financiero Bloomberg.

El abanderado de la coalición PRI-PVEM-Panal señaló que en las campañas presidenciales se observa a los candidatos decir lo que ellos van a hacer: “voy a meter o no voy a meter; voy a procesar o no voy a procesar”, pero la transformación de fondo se dará “cuando tengamos un presidente que diga yo me voy a sujetar a lo que diga la autoridad en materia de corrupción”.

Durante su visita a Acapulco, Guerrero, en el marco de la Convención Bancaria, el exsecretario de Hacienda respondió a las voces que piden eliminar el fuero ante los casos de corrupción que se han presentado. Aseguró que si es necesario quitarlo para investigar al Presidente, “hay que hacerlo”.

“El fuero tiene origen sobre todo en una época donde tenías un partido hegemónico y nace para proteger a la oposición de que hubiera un uso indebido de sistemas de justicia. Yo lo que creo y he dicho y sostengo, es que el primero que tiene que sujetarse al escrutinio de la ley es el Presidente, y si eso implica hacer modificaciones al fuero, hay que hacerlas”, sostuvo.

El candidato opinó que el primero que quiere que exista una reivindicación sobre el servicio público es el funcionario, ya que existe más gente honorable que la que no lo es, y se demuestra en la trayectoria política de cada uno.

“El primero que quiere la reivindicación es el servidor público. Para nosotros es muy importante que ese servicio público se reivindique, por una razón más fundamental, porque tenemos esposa, tenemos hijos, y queremos poderlos ver a los ojos y que ellos sepan cuando nos vean que hemos sido gente honesta, que hemos sido gente honorable y que no hay nada en nuestro actuar de lo que no puedan sentirse orgullosos”, añadió Meade Kuribreña.

Respecto a la desconfianza que ha generado su candidatura por el Partido Revolucionario Institucional y su relación con el gobierno actual, el candidato aseguró que la competencia se da entre candidatos, por lo cual es necesario hacer contrastes entre quienes abanderan las elecciones.

“Es, en ese contraste de perfil y de propuestas, que siento que nos va a ir bien en la elección… Vamos a poder salir a hacer un buen contraste con quien no puede explicar cómo ha vivido estos 15 años y hacer un buen contraste con quien tiene que salir todos los días a explicar cómo es que le aparecen nuevos y variados espacios de conflicto de enriquecimiento en sus propiedades”, señaló en alusión a Andrés Manuel López Obrador y a Ricardo Anaya Cortés, candidatos de las coaliciones Juntos Haremos Historia y Por México al Frente, respectivamente.

Por lo anterior, Meade Kuribreña recordó que tiene una trayectoria de vida probada, “20 años de estar sujeto a escrutinio público”, periodo en el cual no ha tenido una sola observación pendiente a solventar.

“Son 20 años de una vida y un patrimonio consistente con el trabajo y la trayectoria que he tenido”, agregó.