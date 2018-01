Ofrece a Panal a exgobernador de Aguascalientes candidatura al Senado

AGUASCALIENTES.- La dirigencia nacional y la estatal del Partido Nueva Alianza (Panal) ofrecieron al exgobernador Luis Armando Reynoso Femat participar en la contienda para el Senado bajo sus siglas.



Esto fue confirmado por la diputada de ese partido, Estela Cortés Meléndez, luego de que en la víspera el propio Reynoso Femat divulgara en su página de Facebook “la visita que me hizo” la legisladora y “la invitación a su partido”.



“Sí, así es. Por instrucciones de mi presidente estatal, el maestro Eduardo Chavarría Macías, y nuestro presidente nacional Luis Castro Obregón, yo tuve una junta el día de ayer con el ingeniero Luis Armando Reynoso para hacerle una atenta invitación a un diálogo con nuestro presidente (nacional)”, dijo la también mentora en entrevista, en la rubricó que eso sería para formalizar la invitación a que “participe en la contienda con nosotros”.



Sostuvo que está abierta la posibilidad de que el exgobernador regrese a la política, ya que hasta ahora, dijo, ha sido exonerado por la justicia de las acusaciones de peculado y ejercicio indebido del servicio público que pesaban en su contra. Agregó a su favor que es “un hombre visionario” y que durante su gestión “los trabajadores de la educación recibimos un trato excelente”.



En posterior entrevista radiofónica, Reynoso Femat precisó que el Panal lo invitó a participar como candidato a senador, pero soslayó decir si aceptará o no. Tácitamente condicionó su respuesta a lo que suceda en su partido, el PAN, donde, dijo, “me consta que hay un ánimo de descontento por las formas que han utilizado para la designación de candidatos”.



Estableció que ante ello y por el momento está ocupado en formar un grupo político que trabaje para que la democracia regrese a Acción Nacional, lo que implica “que se tomen en cuenta los consensos generales de toda la militancia y que sea ésta la que designe a los mejores candidatos por perfiles, no por amiguismos ni control de grupos o partidos”.



-Hay plazos para responder a la invitación del Panal, ¿cuándo lo hará?



-Ya veremos, ya veremos. Hay que esperar los tiempos y en base a los resultados tomaré una determinación. Me da una enorme satisfacción y expreso mi gratitud a la maestra (Cortés Meléndez) y a los dirigentes del Panal por fijarse en mí, pero no he tenido una respuesta ni la tendré de inmediato.



Cuando llegue el término final se podrán definir muchas cosas y ni yo mismo estoy seguro de qué hacer hasta llegado el momento, señaló.