Ofensivo, presupuesto a partidos para 2018: Búrquez

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador del PAN, Francisco Búrquez Valenzuela, calificó de “ofensivo” el presupuesto destinado por el Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos políticos para las elecciones de 2018.



Consideró que la autoridad electoral no está colaborando en la construcción de un nuevo sistema de partidos, y afirmó que la política no requiere tanto dinero, sino credibilidad.



“Los ciudadanos no tienen por qué estar manteniendo a los partidos. El dinero público que se canaliza a los partidos es dinero de todos los mexicanos”, enfatizó el panista.



En tanto, César Camacho Quiroz, líder de los diputados del PRI, argumentó que “ésta no es una cifra caprichosa, si no con base en normas que nos dimos todos”.



“El reto de los partidos es contribuir a la cultura democrática y aplicarlos exactamente en los términos para los que fueron asignados, absolutamente apegados a la rendición de cuentas, que es exactamente que por obligación jurídica y por ética elemental, estamos llamados todos los que integramos un partido político”, justificó el priista.



Aparte, Fernando Herrera Ávila y Roberto Gil Zuarth, senadores del PAN, emplazaron a las otras fuerzas políticas a desempolvar las iniciativas que presentaron a principios de año para reducir las prerrogativas a los partidos políticos.



Gil Zuarth puntualizó que los senadores panistas insistirán en la necesidad de reformar la Constitución, con el propósito de cambiar el actual sistema de financiamiento, “un sistema de financiamiento que es claramente oneroso, que lastima a los bolsillos de los mexicanos y que tiene que llegar a su fin”.