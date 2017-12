Ochoa rechaza que gobierno controle a los medios

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, rechazó que el gobierno mexicano controle con presupuesto para publicidad a los medios de comunicación, como lo publicó el periódico The New York Times.



“Yo difiero de la aproximación que tiene el artículo. Con mi experiencia como funcionario público y como líder de un partido político, pues los medios de comunicación son críticos, son abiertos, son plurales”, aseguró.



Al referirse a los señalamientos de la publicación del rotativo estadounidense respecto a que el gobierno mexicano “gasta sumas exorbitantes de publicidad con una simple advertencia: ‘No te pago para criticarme’”, el líder nacional priista puntualizó que en México se privilegia la libertad de expresión y la pluralidad que se refleja en los medios de comunicación.



“Existe, por supuesto, la libertad de expresión en nuestro país y también existen en distintos medios diversas manifestaciones de la pluralidad democrática que vive México”, enfatizó.



El político michoacano comentó que, por ejemplo, en su calidad de dirigente del PRI nunca ha hecho pago alguno a los medios y se ha apegado al modelo de comunicación política que establece la legislación.



“Jamás he contribuido en recurso económico alguno en algún medio de comunicación, más allá de lo que se establece en el modelo de comunicación política que le corresponde a cada partido político por igual y en porcentaje de acuerdo a la votación recibida en las elecciones federales”, apuntó.



Ochoa Reza consideró que las conclusiones a las que llegó la publicación de The New York Times no obedecen al ejercicio libre de la profesión periodística que se vive en México, no sólo a nivel nacional, sino también local.



El dirigente nacional del tricolor indicó que el diálogo que establecen los medios de comunicación con funcionarios y políticos demuestran la libertad de expresión y del ejercicio periodístico en el país, contrario a lo que publicó el periódico estadounidense.



“Las preguntas (de los medios) son complejas, son críticas, pero también la oportunidad de presentar respuestas directas y de entablar el diálogo democrático con el auditorio, pues se vive día con día. Yo por eso no comparto las conclusiones a las que llega dicho diario”, subrayó.