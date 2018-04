Obispo en Guerrero pacta con el narco

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, se reunió con una organización de narcotraficantes de la sierra para pactar no matar a ningún candidato, informó al terminar la misa de este domingo.

El encuentro lo sostuvo el viernes pasado, luego de que le concedieron un helicóptero para trasladarlo.

Según informó, la reunión fue para agradecer el restablecimiento del servicio de luz y agua a habitantes de una comunidad de Pueblo Viejo (del Municipio de Heliodoro Castillo) de la Sierra.

“Yo les pedí que no hubiera más asesinatos de candidatos y ellos me prometieron que iban a evitar esto, que iban a dejar una elección libre y que no se iban a meter”, informó, después de celebrar una misa en la explanada del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, de Chilpancingo.