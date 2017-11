Nuño no se descarta en la carrera presidencial

Aurelio Nuño dijo que se debe esperar a que “lleguen los tiempos” para decidir si dejará o no la Secretaría de Educación Pública (SEP) para buscar la Presidencia de la República como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Entrevistado en Jalisco, donde participó en SingularityU México Summit, dijo “yo estoy trabajando con mucha pasión, con mucha entrega y con mucho gusto en lo que me toca, lo demás se verá cuando lleguen los tiempos”.



— ¿Si se lo piden, dejaría la SEP?, se le preguntó.



Nuño, sonriendo, respondió “ya veremos. Yo soy de los que piensa que el puente se cruza hasta que se llega a él. Ahorita mi responsabilidad es seguir -y que es un gran honor- en el cambio más importante que tienen México hacia adelante que es el cambio educativo. Que lo hago con entrega, pasión, feliz de la vida. Cuando lleguen los tiempos y momentos ya sabremos qué es lo que viene”.

Sobre las dudas que tienen padres en torno al regreso a clases de sus hijos tras los sismos, comentó que la prioridad para la dependencia que encabeza es que se sientan seguros dejándolos en las escuelas, por esto, si tienen dudas sobre el dictamen de seguridad estructural -necesario para que se reabra la escuela- se podrá realizar un segundo y hasta un tercero.



“Si hay escuelas en donde los padres de familia, por la razón que sea, no tienen confianza en el peritaje que ya se dio, hacemos otro. No hay ningún inconveniente. Esto le estamos pidiendo a las autoridades locales. Si en alguna escuela no están seguros del Dictamen de Seguridad Estructural, que se haga un segundo y es necesario hacer un tercero, un tercero”, explicó.



Nuño informó que el Programa Escuelas la CIEN contará con nueve mil 500 millones -del total de 20 mil millones que costará la reconstrucción de escuelas en todo el país- mientras que el Programa de la Reforma Educativa tendrá mil 700 millones, además de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).



“La buena noticia aquí es que el 100 por ciento de los recursos que se necesitan para arreglar las escuelas está ya plenamente garantizado”, dijo.



Agregó que se avanza en la segunda fase para reubicar alumnos de escuelas dañadas, en planteles cercanos o en alguna de las cuatro mil aulas provisionales, y comentó que en la Ciudad de México está en clases el 97 por ciento de la plantilla escolar, y el lunes se alcanzará el 100 por ciento.



Nuño Mayer señaló que ningún programa esencial de la reforma educativa tendrá recortes presupuestales, “por lo que están garantizados el pago de salarios a maestros, los subsidios a universidades, los planes de mejoramiento de la infraestructura escolar, y la adquisición de materiales educativos”.