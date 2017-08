Nuño: no habrá libertad con el autoritario que viene del pasado

El secretario de Educación, Aurelio Nuño, advirtió que el derecho al futuro en el país, a construir un desarrollo para el bienestar, para la prosperidad, para la libertad, para la felicidad, no es algo que pueda hacer el autoritario que viene del pasado, ni mucho menos la derecha que busca defender privilegios inaceptables.



Tras defender las reformas estructurales durante su participación en la mesa temática de visión de futuro del PRI, manifestó que los priistas deben profundizar en la perspectiva de apertura al mundo, para que México sea un país respetado y que su voz se escuche, como “ahorita en Sudamérica, cuando México defiende la democracia y las libertades” ante un gobierno autoritario y retrógrada.



Pero, dijo, también que el país destaque como una voz que se escucha en Norteamérica, cuando le decimos no al hombre más poderoso del mundo y se le dice que aquí no se cree en muros, sino en puentes. Esa es la voz que se escucha de México y que se debe profundizar, subrayó.



El titular de la SEP, quien estuvo en Jalisco, se refirió a las grandes reformas aprobadas en el presente sexenio y subrayó que con la educativa se recuperó la rectoría del Estado que el PAN había relegado.



En tanto, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, afirmó que se equivocaron los detractores del partido que adelantaron que si la militancia del tricolor debatía de manera libre y transparente en su Asamblea Nacional, se iba a dividir.



Después del sábado, dijo, cuando en la Ciudad de México escuchen el mensaje de clausura de la Asamblea, por parte de Enrique Peña Nieto, “estamos seguros que en 2018 tendremos los resultados electorales esperados: mantendremos la Presidencia de la República, ganaremos las nueve elecciones en entidades, ganaremos la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados federal. El PRI seguirá gobernando la República”.



En conferencia de prensa, tras participar en el segundo día de trabajos de la mesa del Programa de Acción en Toluca, el dirigente nacional del tricolor señaló que la definición para elegir a sus candidatos lo determinará el calendario electoral, “por lo que no van a tomar como definición las acciones de otros partidos”.



A su vez, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, advirtió que hay que tener cuidado con el populismo: “el PRI está en contra de ello, le preocupa lo de Venezuela y no podemos permitir un escenario similar”.



Al asistir a la mesa temática del PRI que se realizó en Toluca, Ávila Villegas pidió no adelantar vísperas: “las circunstancias del PRI son dignas de reflexionarse, pero de que con trabajo vamos a ganar la Presidencia de la República en julio del próximo año, vamos a ganar”, aseguró.