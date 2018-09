Nunca mencioné a su familia, dice Roberto Sandoval sobre su advertencia a Ochoa Reza

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, aclaró que su advertencia contra Enrique Ochoa Reza, exdirigente nacional del PRI, no involucra a la familia de éste.

"(Ochoa Reza) salió responsabilizándome de su familia y eso ya no me gustó, no era para tanto, era un tema entre él y yo, y no entre su respetable familia. Nunca mencioné a su familia", aclaró.

Esto, luego de que Robert Sandoval retó a Ochoa Reza, a través de redes sociales, a ajustar cuentas pendientes.

"Dañaste mi persona y como hombre te encontraré y arreglaremos cuentas sin utilizar tus guardaespaldas, lo arreglaremos como en los barrios donde crecí (con las manos y sin pellizcos)", indicó el exgobernador en su cuenta de Facebook.

Por lo que el expresidente nacional del PRI responsabilizó al exgobernador de cualquier incidente que afecte la seguridad de su familia y la de él.

El conflicto entre ambos surgió luego de que el exgobernador fuera expulsado del PRI por Ochoa Reza.

"Me expulsaron sin decirme: 'oye, Roberto, ven, explícanos ¿es cierto esto? ¿no es cierto?'. Nada, nada, es más, me enteré por los medios de comunicación", indicó el exgobernador en entrevista para La Nota Dura.

Indicó que esto ocurrió cuando Enrique Ochoa Reza se desempeñaba como Presidente nacional del CEN del PRI y cuando surgieron los primeros señalamientos en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

"Hace mucho cuando estaba el señor Enrique Ochoa supe que me expulsaron antes de que yo fuera preinvestigado, antes de que presentara mis pruebas en la PGR, cuando era un presunto. Esta persona (Ochoa Reza) se aprovecha de su puesto para denostar", detalló.

"Ochoa Reza siempre se ha portado como un vil cobarde", opinó.

Sandoval fue inhabilitado durante un plazo de 12 años, 10 meses y 15 días para desempeñarse en cualquier cargo del servicio público.

Mientras que Edgar Veytia, quien se desempeñó como fiscal durante el gobierno de Sandoval, fue detenido el 29 de marzo de 2017 en San Diego, California, y está acusado por la Fiscalía General de Estados Unidos de tres cargos de conspiración para introducir y comercializar cocaína, mariguana, metanfetaminas y heroína en Estados Unidos.