Nueva Alianza niega voto corporativo a favor de Del Mazo

ESTADO DE MÉXICO.- En el gremio magisterial no se dictará "línea" para obligar a los profesores a votar a favor del abanderado priista a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo.



Así lo aseguró el dirigente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, quien dijo que a pesar de que en el partido militan miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los maestros mexiquenses tienen toda la libertad para ejercer su voto.



"No hay maestra o maestro que reciba instrucción de cómo votar, es la parte de la sociedad que tiene mejor instrucción, está arriba en su nivel de preparación y cada maestro y maestra vota en entera libertad", aseguró.



Castro Obregón enfatizó que no sólo no obligan a votar a sus militantes y miembros del magisterio, sino que tampoco se utilizarán los tiempos de trabajo para hacer proselitismo a favor de Del Mazo.

"Respetamos estrictamente los horarios y las responsabilidades que se tengan", comentó.



El líder nacional aliancista recordó que el candidato a la gubernatura se comprometió el pasado fin de semana ante los miembros del magisterio a que ningún modelo o reforma educativa afectarán a los profesores, por lo que confió que eso será un elemento para convencer a los mentores.



Comentó que en los próximos comicios el enemigo a vencer serán el abstencionismo y la apatía.



Sin embargo, reconoció que la alianza en la que participan con el PRI, el Partido Verde y tiene como adversarios políticos a aquellos que manipulan el descontento social para su beneficio, en referencia a Andrés Manuel López Obrador.