Nueva Alianza condiciona su ingreso al Frente: pide transparenten acuerdos

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Castro, presidente nacional del Partido Nueva Alianza (Panal), condicionó su ingreso al Frente Ciudadano por México a que todos los acuerdos que se tomen a su interior se transparenten.



“Lo que debemos hacer es juntarnos todos los dirigentes, anunciar los acuerdos a los que hayamos llegado, decir porque llegamos a ellos, transmitirlo en internet y con la prensa, porque eso nos blindaría como frente ante la ciudadanía y así dejaría de ser un acuerdo en lo oscurito, que es lo que pareciera ser”, dijo.



En entrevista con El Financiero, Castro señaló que otra condición será que el método de selección del candidato se haga por medio de debates, que sea incluyente, es decir, que cada partido pueda tener su propia propuesta de candidatura presidencial y también que sea democrático y con reglas claras”.



“Si finalmente decidiéramos ingresar la FCM, nosotros quisiéramos tener el derecho a proponer candidatos tanto presidencial como a la Ciudad de México y en otras entidades”, señaló.



El dirigente panalista aseguró que “es muy importante la confianza al interior del FCM; es decir, si las dirigencias nacionales del PRD, PAN y MC van a cumplir los acuerdos, y esto solo se va a lograr si esos acuerdos son públicos y transparentes”.



De esta forma dijo que “con el PRD hemos tenido solo conversaciones y no me han respondido formalmente a estos condicionamientos, aunque se han manifestado dispuestos a dialogar, mientras que en el PAN me han manifestado su aceptación a casi todos, aunque no he convencido a Ricardo Anaya de que el método de selección del candidato sea democrático, pero voy a seguir insistiendo”.



-¿Tiene confianza en que se pueda lograr un frente tan amplio como el que se plantea?



-“Sí es posible, pero se necesita que la agenda colectiva del proyecto sea más importante que la agenda interna del participante, pero no he logrado platicar con Ricardo Anaya ni con Alejandra Barrales ni con Dante Delgado el hecho de que la constitución del FCM sea un incentivo para que los partidos promotores se fusionen en una nueva fuerza política en el mediano plazo”.



Añadió que “esa es una apuesta muy importante porque se propone una responsabilidad histórica y un proyecto más amplio y cuando esto es así, no puede ser la agenda de un solo partido lo que nos detenga para aceptar condiciones democráticas”.