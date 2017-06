No voy a huir, yo no he robado, asegura Eva Cadena

CIUDAD DE MÉXICO.- Eva Cadena Sandoval, diputada local de Veracruz, acudió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a presentar una denuncia en contra de Morena, partido al que acusa del desvío de recursos públicos para financiar la promoción política de Andrés Manuel Lopez Obrador y candidatos a puestos de elección popular



A su salida de la Fepade, Cadena Sandoval advirtió que, pese a la investigación que existe en su contra, tras ser exhibida recibiendo fajos de billetes, presuntamente para financiar las campañas de Morena, dijo no huirá ni evadirá la acción de la justicia pues aseguró que tiene la conciencia tranquila.



"Yo duermo y como muy bien, tengo la conciencia tranquila, voy a dar la cara, no tengo por qué huir, yo no me he robado un peso de los mexicanos, no he robado un peso de los Veracruzanos, me tendieron una trampa y voy a demostrar que soy inocente", aseguró.

Sobre la denuncia que presentó por desvío de recursos, explicó que esta actividad ilícita ocurre en el Congreso de Veracruz, en especial con los bonos que deben servir para contratar estudios y expertos en los diversos temas que se manejan en las comisiones legislativas.



"En el caso especial de Morena, esos recursos los recibe el coordinador de la fracción parlamentaria, el diputado Amado Cruz Malpica y tengo conocimiento de que se destinan a financiar actividades políticas y las giras del dirigente nacional Andrés Manuel Lopez Obrador, por instrucciones de la diputada federal Rocio Nahle", expuso.



Dijo que también hay desvío de los recursos destinados al pago de la fracción, mismos que se utilizan para la promoción de candidatos a ediles en varios municipios como es el caso de Ivonne Cisneros Guzmán, en Xalapa y Benito Soriano, en Coatzacoalcos.



"Lo que estoy pidiendo a la Fepade es que se investiguen estas conductas, determine si son ilícitas y castigue a quienes hacen uso de recursos públicos del estado de Veracruz con fines políticos y partidistas", agregó.



Cabe destacar que Cadena también es investigada por la Fepade, luego de que se hicieron públicos los vídeos en donde recibe dinero ya que, según la videograbación, dichos recursos iban a ser usados para financiar campañas políticas.



El delito que le imputan es la posible violación al artículo 15 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, por recibir aportaciones de dinero cuando existe una prohibición legal para ello, de los cuales se dijo inocente.