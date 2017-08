'No voy a estar de candidato eternamente': AMLO 

METEPEC.- "No se nos va a ir la vida en una candidatura, lo más importante es hacer historia; en mi caso, les adelanto que me estoy aplicando a fondo, pero no voy a estar de candidato eternamente”, advirtió Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena quien dijo que no habrá “ni cuarta ni quinta”.



En una reunión privada con los legisladores federales que hicieron su plenaria en Metepec añadió que es hora de “aplicarnos a fondo seis años para transformar al país; la tercera es la vencida”. Pidió no olvidar que la lucha de Morena es por la transformación del país, “no por los cargos”. El pueblo, dijo, va a decidir; “nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y nos vamos sentir bien.



“Si no quiere el pueblo, o no pudimos vencer a la mafia del poder, vamos a quedar satisfechos por haber hecho todo de nuestra parte. Por eso es poco lo que falta, es un momento estelar en la historia de nuestro pueblo, estos 11 meses y hay que aplicarnos a fondo para lograr el cambio”.