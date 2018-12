No voy a bajar las expectativas, afirma López Obrador

JOJUTLA.- Al presentar su Programa Nacional de Reconstrucción Social, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió a quienes le han recomendado bajar las expectativas porque no se sabe cómo va a cumplir que no lo hará y, contrario a ello, dijo que se aumentará el trabajo del gobierno.

“Cuando tomé protesta me dijeron que no tengo derecho a fallar y respondí no voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo, estoy consciente con ustedes que son muy altas las expectativas, los politólogos, publicistas me han recomendado de que empiece hablar porque si no, va haber decepción, no voy a bajar las expectativas, voy a subir el trabajo de Gobierno”, expresó.

Lo anterior tras dar a conocer el Programa Nacional de la Reconstrucción, por parte de Román Meyer, quien dijo que con este proyecto se pretende apoyar con cuatro mil acciones de viviendas a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos.

Y, aunque López Obrador reconoció que no será una tarea fácil, debido a las condiciones en las que recibió al país, aseguró que hay mucha fuerza de voluntad para hacerlo, pues por la cultura de los pueblos “siempre hemos salido airosos y triunfantes ante calamidades de todo tipo”, abundó.

Por otra parte, López Obrador anunció que el sábado presentará el paquete presupuestal ante la Cámara de Diputados, en el que se contempla incluir el recurso para la reconstrucción en zonas afectadas.

Ademá, agregó que mañana presentará un proyecto de iniciativa de ley para cancelar la reforma educativa, pues insistió en que se ha generado una mala imagen y desprestigio en contra de los maestros. Reiteró que en su gobierno no volverán a ser calumniados, pues sin ellos no se puede entrar a un cambio educativo.

Asimismo, el presidente señaló que, si bien, en los pasados gobiernos se impuso un plan desde el extranjero para mostrar que el sector educativo estaba grave, es necesario poner énfasis a la problemática que se vive en el sector salud, que por muchos años se abandonó y hoy se requiere que todos los que necesiten el servicio de salud integral.

“Si no hay médicos, no hay medicinas, se muere la gente, pues se abandonó mucho tiempo al sector”, añadió.

En este marco, López Obrador escuchó los testimonios de los afectados por el sismo, así como también recibió consignas de demandas para reconstruir escuelas y rescatar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en los que aseguró no abandonará.

Instala junto con Cuauhtémoc Blanco comisión para la reconstrucción

Previo al mitin en el centro de Jojutla, López Obrador y el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo encabezaron la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, con lo que da inicio de manera formal el apoyo para Morelos y las demás entidades que resultaron afectadas por los sismos de 2017.

La comisión dirigirá los trabajos de las dependencias en entidades que resultaron dañadas a consecuencia de los temblores de septiembre del año pasado; asimismo, garantizará el cumplimiento de las acciones, presupuestos, metas e indicadores contemplados en el Programa Nacional de Reconstrucción.

Cuauhtémoc Blanco indicó que este es uno de los compromisos que hizo en campaña y en coordinación con el gobierno federal será una realidad.