'No veo ni a Anaya ni a AMLO, voy solo': Meade

José Antonio Meade dice que va solo, derechito y no se quita. Que no ve a sus contrincantes, ni a Andrés Manuel López Obrador ni a Ricardo Anaya. Y para él, es posible “ganar la medalla de oro” en menos de 90 días, aunque las encuestas aún lo sitúan a una distancia de 20 puntos del primer lugar.

Ayer, el candidato de la coalición “Todos por México” comenzó su carrera por la Presidencia en Yucatán.

Días antes, recibió a El Financiero en su casa de campaña, donde aseguró estar listo, sin nervios y preparado para dar la batalla que –afirma– definirá su destino y el del país.

Se describe como un hombre creyente, que va a la iglesia todos los domingos. Por esto, decidió no iniciar el 30 de marzo, Viernes Santo, sus actos proselitistas.

 ¿Se encomienda a Dios en esta elección?

 Todos los días.

 ¿Cree que Dios le ayude a ganar?

 Espero que sí. Me he encomendado en la confianza de que habrá de ayudar y de acompañar mis pasos para que pueda, primero, haber sido buen servidor público, luego un buen candidato y, después, un buen presidente.

Hace unos días se dieron a conocer los spots de campaña, en los que afirma que, gracias a su trabajo, muchos políticos corruptos están en la cárcel. Aunque no había querido dar nombres, ahora responde:

“Se pueden revisar y muchos son parte de los procedimientos que se están abriendo y que están en curso, y los nombres que son en muchos casos evidentes, el caso de Borge y de Duarte…”

 ¿Javier Duarte?

 Sí, cuando estábamos en Hacienda. Pero hay muchos más: presidentes municipales que eran huachicoleros, contrabandistas que hoy están en la cárcel, legisladores que, una vez perdiendo el fuero, están enfrentando procesos.

 ¿Así se imaginaba la campaña o piensa que ha sido más difícil?

 Yo creo que cada contienda presidencial es única en su contexto, en su historia... es el reto más grande que he enfrentado en mi vida, y lo enfrento con tranquilidad, con alegría, con entusiasmo.

 ¿Le han incomodado estas acusaciones de la Auditoría, que hablan de la triangulación de recursos a través de Sedesol?

 La Auditoría revisó mi gestión en Sedesol puntualmente, y no solamente en Sedesol sino por 20 años mi trayectoria ha sido sujeta de auditorías. Y en el caso de mi trayectoria no hay un solo pendiente de aclarar, no hay un solo elemento pendiente de deslindar. Más aún, la Auditoría siempre contó con mi apoyo en el proceso que la Auditoría y las autoridades tienen que seguir para deslindar responsabilidades.

 ¿Se le puede quitar votantes a Andrés Manuel López Obrador?

 Por su puesto, si todavía no empieza la campaña, y los votantes ahorita no son de nadie. Los votantes están esperando escucharnos, escucharnos y que seamos capaces de convencerlos.