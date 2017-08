"No tengo nada que reclamar", asegura Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- El delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no tiene nada que reclamar, luego de que se difundiera la encuesta interna de Morena para definir la coordinación de los trabajos para la elección del jefe de Gobierno el próximo año.



"No tengo nada que reclamar, siento que ha habido un trato digno, equitativo, parejo", dijo a través de un mensaje que difundió en Periscope después de rechazar diversas entrevistas radiofónicas.



También reconoció que está viendo "el momento más difícil en los 40 años de mi vida publica".



La encuesta, que se conoció este jueves, señaló a Claudia Sheinbaum como la mejor posicionada y la perfila como candidata a la jefatura de Gobierno.



En compañía de su esposa y desde las instalaciones de la delegación Cuauhtémoc, Monreal Ávila aseguró estar tranquilo y que cumplirá con su palabra, de respetar los resultados de la encuesta.



"Estamos pensando qué hacer, quiero tomar decisiones con la cabeza fría, puede estar el corazón caliente, pero tenemos siempre que tener la cabeza fría y yo soy de esos, yo soy de los antiguos, de los que otorga su palabra y la cumple", señaló.



También agradeció el apoyo que recibió desde que anunció su intención de buscar la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno y les pidió que "no abandonen la trinchera, vamos a ver qué cosa nos depara el futuro y seguimos trabajando con mucha pasión y mucho ánimo".