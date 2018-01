No son suficientes tres años para pacificar al país: Renato Sales

CIUDAD DE MÉXICO.- El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo que tres años no son suficientes para combatir al narcotráfico, violencia e inseguridad en el país.



"Tres años no creo que sean suficientes", dijo al ser cuestionado en Radio Fórmula sobre la declaración del precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.



Sales Heredia dijo que se requiere profesionalizar a la policía, desde el nivel municipal y estatal, proceso que se realizaría en tres o cuatro años, tiempo que dura una licenciatura.



Se pronunció por impulsar la dignificación policial y un trabajo coordinado entre autoridades.



El tabasqueño dijo hace unos días en Izamal que a la mitad de su sexenio, en caso de ganar, habrá paz en México.



"Voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados… A mitad del sexenio ya no habrá guerra”.