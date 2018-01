No somos subordinados ni 'carnales' de AMLO: Ernestina Godoy

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada federal de Morena Ernestina Godoy, propuesta por Andrés Manuel López Obrador como una de las posibles titulares de la Fiscalía Electoral, respondió a las críticas y recriminó a periodistas que “no somos ´carnales´ ni subordinados; somos independientes”.



Al finalizar la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la legisladora indicó que “las nueve personas que fuimos presentadas, todos ustedes pueden ver que tenemos una trayectoria que nos avala”.



“Y algo que ustedes tienen que saber es que ninguno hemos sido subordinados. Nosotros hemos sido independientes en el ejercicio de nuestra profesión. Por eso es que nos hacen ese honor, sabiendo que tenemos esa gran responsabilidad y esos perfiles. No somos ´carnales´, eso que quede claro. Revisen nuestra trayectoria”, sostuvo.



La coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, sólo comentó que “Morena ha sido consecuente y estamos viendo hacia enfrente, estamos viendo ya el 2018. Y como aquí no ha habido definiciones, las tiene que hacer el próximo Presidente: apurar al Legislativo”.



“Y en ese contexto, hizo las propuestas el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y todas las propuestas son con perfiles, de todas las universidades”, argumentó.



Dijo que Morena fue quien impulsó primero eliminar el pase automático de procurador a fiscal, lo que el PAN había avalado y después de opuso “sólo pasa sacar ventaja política”.



“En lo del ´fiscal carnal´ hay que recordarle a Ricardo Anaya que él, cuando estaba aquí en la Cámara, empujó, aprobó en la ley para que hubiera un ´fiscal carnal´, el pase automático; no hay que olvidarnos de ello”.



Fue Morena, en la Junta de Coordinación Política, que emplazamos al PAN y al PRD. Les dijimos que sacáramos ya al fiscal porque si no iba a pasar lo que pasó. ¿Qué pasó? Bueno, que el exprocurador se separa del cargo, ya tiene afuera dos-tres meses y ya no hay pase automático. Ahorita pueden proponer a Cervantes y no va a haber problema. Porque se estaba quejando el PAN y el PRD de que fuera Cervantes.



Al término de su plenaria presentó la agenda legislativa de Morena, con 384 iniciativas, entre los que destacan Austeridad Republicana.



Ley para Atender la Reconstrucción y la Emergencia Nacional Ocasionada por los Sismos de Septiembre de 2017 y de Austeridad Republicana, Combate a la corrupción, Aprobación de los nombramientos pendientes, Dictaminación de la Ley para Regular la Publicidad del Estado (reglamentaria del artículo 134 constitucional), Control y fiscalización del gasto, entre otras.