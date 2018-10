No solaparemos al diputado Cipriano Charrez, afirma Muñoz Ledo

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que ni Morena ni el pleno de la Cámara solaparán al diputado hidalguense, Cipriano Charrez Pedraza, involucrado en un accidente que el sábado pasado dejó como saldo a una persona muerta en Ixmiquilpan, Hidalgo.

Explicó que se tomarán medidas sobre el caso del legislador hasta que las autoridades del estado de Hidalgo envíen el expediente sobre la investigación del accidente vehicular.

Las medidas se tomarán “siempre conforme a la Ley, pero no solaparé a nadie”, indicó.

A pregunta expresa, el diputado presidente señaló que mantuvo contacto con las autoridades de Hidalgo para informarse de la situación y estimó que “en una semana la Procuraduría del Estado de Hidalgo tendrá integrado el expediente. Éste será turnado a nosotros y en virtud de lo que digan vamos a actuar”.

“Sin conocer lo que dice el expediente no podemos hacerlo, nosotros actuaremos conforme a la Ley, no estamos en ningún modo exonerando”, puntualizó.

Muñoz Ledo recordó que, de las denuncias interpuestas contra el diputado de Morena, “dos ya se retiraron, pero una queda firme por homicidio calificado, que es de la familia de la persona que estaba en el vehículo que se incendió y fue calcinada”.

Indicó que, en su posición como presidente de la Cámara baja, actuará “sólo con lo que la ley me marca”, no obstante, Charrez Pedraza “no está procesado, tiene todavía el beneficio de la duda, esto es la presunción de inocencia hasta que no se pruebe lo contrario”.

Muñoz Ledo sostuvo que informará cuando reciba el expediente y si se llegará a suscitar el homicidio culposo “vamos a proceder conforme a la Ley, desde luego procedería el desafuero, como presidente de la Cámara no solaparé a nadie”.