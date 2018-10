No se pactará con el crimen organizado, afirma Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, reiteró que no pactará ni negociará con la delincuencia organizada. Lo anterior después que, a 17 días de haber iniciado su administración, dos policías del Mando Único fueron baleados, causando la muerte de uno de ellos.

“Nosotros no vamos a bajar los brazos, no hay negociación con la delincuencia, tenemos que acabar con la delincuencia, no lo vamos a permitir, vamos acabar con el robo a casa habitación, robo a traseúntes y vamos acabar con la inseguridad que se vive en Morelos, lo más importante es tener una coordinación”, expresó el mandatario.

Blanco Bravo presidió la reunión del Grupo de Coordinación Morelos, donde el comisionado estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortíz Guarneros, informó de los operativos estatales que se realizaron en coordinación con autoridades federales, para inhibir los delitos de alto impacto.

En el evento, el mandatario declaró que será difícil devolver, por el momento, las policías municipales a los ayuntamientos, ello derivado de la carencia de personal, además de que se afina la estrategia del Mando Coordinado.

En comunidades como Temoac, Jantetelco y Jonacatepec no cuentan con policías suficientes para atender la demanda de la población.

“Ahorita no podemos devolver las policías a los presidentes municipales porque no hay, vamos a reclutar gente o jóvenes que quieran ser policías, debemos de bajar los índices (de seguridad) y coordinados podemos hacer muchas cosas”, enfatizó.

Hace unos días, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad declaró que el ataque a los policías significaba una afrenta a las autoridades, a su vez, el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, entre lágrimas, pidió a la delincuencia a no afectar más a los morelenses, ello durante el homenaje al policía caído, Lázaro Varona, el pasado miércoles 17 de octubre.

"Discúlpenme, se me salen las lágrimas, Lázaro Varona eres un héroe (...) nuestro repudio a la cobardía más grande de este mundo, no podemos seguir permitiendo, ya basta de lesionar familias, ya basta de esa cobardía, porque son unos cobardes y no lo podemos permitir", manifestó el funcionario en el homenaje.