No se le ha ofrecido ninguna senaduría a Monreal, afirma Nahle

CIUDAD DE MÉXICO.- Rocío Nahle, coordinadora parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que su partido no ha hecho ofrecimientos al delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, para ser senador de la República ni para ninguna otra posición política para 2018.



“Yo no he escuchado a nadie en el partido que se le haya ofrecido nada; es pura rumorología a la que no se le debe prestar atención”, insistió la diputada.



“Como él mismo lo ha dicho, Monreal no anda en busca de cargos ni de proyectos personales; él forma parte del proyecto de nación que encabeza Morena y es uno de los hombres que más cerca ha estado de Andrés Manuel López Obrador”, dijo.



En tanto, sobre la encuesta que se llevó a cabo la semana pasada, Mario Delgado aseguró que el resultado de este ejercicio es absolutamente inobjetable.



“Tuve acceso a la metodología utilizada, al universo encuestado, en fin, a todas las etapas y puedo asegurar que no hay nada que objetarle”, dijo a El Financiero.



Sobre la forma en que su partido manejó toda la información de esta encuesta, Delgado señaló que “fue un ejercicio pulcro, en donde no se quiso beneficiar a ninguno de los participantes”.



MARTÍ, AL SENADO



Ayer, durante la reunión del Consejo Estatal de Morena, la propia Claudia Sheinbaum propuso a Martí Batres como candidato de su partido a ocupar un escaño en el Senado, con lo que el futuro del actual presidente de Morena en la CDMX comienza a aclararse.



Sobre la encuesta también opinó César Cravioto, coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, y apeló a la madurez política de Monreal para que no deje al partido por no ganar la encuesta para elegir al coordinador de Organización en la capital.



Señaló que “los cuatro compitieron porque pensaron que podrían ganar esa encuesta, debe haber madurez política. Además, el resultado fue muy claro, la mayor competencia fue entre Claudia y Martí, ni siquiera con Ricardo, él se fue al tercer lugar en la encuesta”.



Respecto a las acusaciones de Monreal de una nomenclatura en Morena, el líder de los diputados locales de ese partido en la capital, lo negó: “no sé a qué se refirió con nomenclatura, pero eso no existe en Morena. Las decisiones se toman de manera colegiada y en el caso de la encuesta fue la ciudadanía. No intervino López Obrador”.



En tanto, personas cercanas al propio Monreal aseguraron a El Financiero que no se descarta una reunión con López Obrador para cerrar filas rumbo a 2018 o considerar una “candidatura alterna de izquierda” en la Ciudad de México, con PRD y MC, pero sin el PAN.



Con información de Felipe Rodea, Héctor Gutiérrez y Rivelino Rueda