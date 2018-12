No se aplicará ley de sueldos, pero nadie ganará más que AMLO

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados aclaró que “respetaremos el fallo de la Corte y no incurriremos en desacato; no aplicaremos la Ley de Remuneraciones, pero sí haremos valer lo que establece el artículo 127 de la Constitución, que está vigente pero que nadie ha respetado hasta ahora, que señala que nadie debe ganar más que el presidente de la República”.

Así lo precisó su coordinador parlamentario Mario Delgado, quien agregó que “el 127 constitucional es muy claro, y lamentablemente no se ha respetado durante muchos años, es letra muerta; nosotros nos vamos a apegar en el decreto de Presupuesto a lo que dice la Constitución.

“Vamos a acatar el mandato de la Corte, pero también vamos a acatar el mandato constitucional”, subrayó.

Argumentó que “la misma resolución de la Corte ordena a la Cámara de Diputados definir las remuneraciones del presidente de la República y los demás servidores federales conforme a lo dispuesto en los artículos 75, 94 y 127 constitucionales”.

Dijo que “es lamentable e incongruente que el PAN, PRI, PRD y MC se resistan a dejar privilegios, cuando en su discurso dicen otra cosa”.

En respuesta, el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que “por supuesto que en el PAN iremos a favor de eliminar los excesos y privilegios en los salarios y prestaciones de los altos funcionarios, pero lo haremos sin imposiciones, sin abusos, sin violar diversas leyes, mediante el diálogo y los acuerdos”.

El coordinador del PRD, Ricardo Gallardo, criticó “la forma en que Morena quiere hacer las cosas: es autoritario, viola las leyes y cree que por su mayoría podrá aplastar a las minorías, pero ya vio que así no logrará nada”.

También recriminó que Morena “ha estado haciendo creer que ya está hecha su ley de austeridad republicana para todo el gobierno federal, pero en realidad no hay dictamen, no hay nada en las comisiones de la Cámara de Diputados; sólo son las propuestas de ellos que manejaron en campaña y que han mencionado sus legisladores, pero no hay nada concreto”.

Gallardo aseguró que “hay disposición de los partidos y legisladores, sólo se requiere de apertura para el debate y el análisis de las reformas y propuestas de todos”.

Delgado argumentó que “la Corte suspende esta ley porque los senadores del PAN, del PRI, del PRD y de MC no están de acuerdo con que se les baje su salario; eso es lo que están defendiendo los grupos que por mucho tiempo se han aprovechado del Presupuesto, que sigan existiendo excesos, los privilegios y la burocracia dorada”.

Enfatizó que “nosotros estamos cumpliendo con el mandato popular y el compromiso que hizo López Obrador, de que no puede haber pueblo pobre con gobierno rico.

“Son las resistencias naturales a renunciar a tantos excesos y privilegios, nosotros vamos a llevar la austeridad hasta sus últimas consecuencias porque ese fue nuestro compromiso con el pueblo, y aquí el pueblo manda”, señaló.