No queremos fiscal a modo, dicen voceros de Meade

CIUDAD DE MÉXICO.- Los voceros de la precampaña del aspirante a la Presidencia, José Antonio Meade, hicieron eco de la carta emitida el martes por el ex secretario de Hacienda y pidieron que se aceleren los nombramientos faltantes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.



Advirtieron también que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no quiere "fiscales a modo" y acusaron a los miembros del Frente de "hipocresía" por detener los procesos legislativos.



Esta mañana, en conferencia de prensa, la senadora Ana Lilia Herrera, dijo que convocó para este miércoles a la Junta de Coordinación Política para avanzar con los nombramientos del fiscal general y el fiscal anticorrupción.



"Quien diga que queremos nombramientos a modo falta a la verdad. Ninguna fuerza política tiene mayoría por si sola; se requiere una votación de las dos terceras partes. Lo hemos hecho antes y sacamos en diciembre pasado el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, falta a la verdad también quien diga que queremos hacerlo al vapor", dijo.



Por su parte, el ex panista Javier Lozano acusó a los partidos que conforman la coalición Por México al Frente de "hipocresía"'por detener la aprobación del fiscal general.



"Mienten aquellos que dicen que se pretende hacer una imposición del fiscal; voy a poner un ejemplo, con nombre y apellido: es la hipocresía del Frente de Ricardo Anaya que creen que van a regresar con la historia del 'fiscal carnal' y ahora vuelven a enfilar sus baterías siendo que ayer mismo Laura Rojas expresó su beneplácito por el pronunciamiento de Meade, pero lamentó que el tema no esté entre las prioridades de Acción Nacional y Jacqueline Peschard aplaudió la decisión y Juan Pardinas le dio la bienvenida", dijo.



El senador rechazó la "doble moral y la hipocresía" pues hasta ahora no han cumplido con su obligación para realizar los nombramientos.



Lozano Alarcón habló también sobre las quejas que ha presentado el gobernador Javier Corral sobre recursos faltantes que debía otorgar la Secretaría de Hacienda a Chihuahua.



"Es una cortina de humo del gobernador ante la incapacidad de hacer un buen gobierno, siempre había estado desde la oposición y cuando es gobernador ya no sabe que hacer con ese estado y es mejor hacer una cortina de humo seguir con esta cantalenta, hacer marchas (como en los 70) en vez de ponerse a trabajar para detener la ola de criminalidad en el estado".