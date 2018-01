Perdonar a criminales es traicionar a México: EPN

“No puede haber perdón ni olvido para los delincuentes. No puede haber borrón y cuanta nueva”, sostuvo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.



Hace poco más de un mes, el precandidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador propuso la amnistía a delincuentes en el país como parte de su estrategia.



Acompañado de su esposa Angélica Rivera, el mandatario inauguró el 79 Batallón de Infantería y su unidad habitacional militar en Tecatitlán, Jalisco.



En ese marco, aseguró que la primera responsabilidad de un gobernante es cumplir y hacer cumplir la ley.



“Dejar hacer y dejar pasar a los criminales significaría fallarle a la sociedad y traicionar a México. Por eso desde el inicio de esta administración hemos hecho la parte que nos corresponde en la lucha contra las organizaciones delictivas y lo seguiremos haciendo con firmeza y determinación hasta el último día de esta gestión”, detalló.



Dijo, por otra parte, que su gobierno estará atento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la constitucionalidad del contenido de la Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada por el Congreso de la Unión.



Al respecto, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, expresó su respaldo a la aprobación de dicha legislación.



“Nos pronunciamos en favor de darle certeza jurídica a nuestro Ejército mexicano y Fuerzas Armadas, que no vayan con incertidumbre a un territorio a realizar sus operaciones sin saber el marco jurídico que les da la confianza de lo que pueden hacer y, también, de lo que no pueden hacer.



“Hoy nos pronunciamos a favor, como lo defendimos en el Senado por esta ley, por supuesto escuchando a la sociedad civil y en respeto irrestricto a los derechos humanos”, dijo el jalisciense.



Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior.