Beltrones se ampara para no ser detenido por presunto desvío en Chihuahua

El exdirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones aseveró que no permitirá que las autoridades de Chihuahua lo injurien con falsas acusaciones, por lo que tramitó un amparo para evitar su detención y tener acceso al expediente en el que supuestamente lo involucran.



A través de un comunicado, el político sonorense refirió las versiones periodísticas respecto a que las autoridades del gobierno de Chihuahua pretenden involucrarlo en hechos que, dijo, desconoce.



En diciembre, una investigación señaló que integrantes del PRI habrían desviado recursos del estado para destinarlos a la campaña electoral de 2016, en la que se renovó el gobierno estatal.



Indicó que ante la falta de certeza jurídica en Chihuahua, decidió recurrir a la justifica federal para tramitar un amparo y conocer la información del expediente para, en caso de ser necesario, hacer respetar sus derechos.



“Ante la falta de certeza jurídica que deberían garantizar los operadores jurídicos del estado de Chihuahua en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde deben privilegiarse los principios de estricto apego a la ley y de presunción de inocencia, es que me veo obligado a acudir a la justicia federal mediante el juicio de amparo con el principal objetivo, aunque parezca increíble, de poder acceder al expediente y así enterarme de los hechos que aparentemente se investigan a partir de declaraciones hechas por supuestos testigos beneficiados y, en su caso, hacer respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales, por cierto, parecen no importarle a algunos servidores públicos de aquel estado”, manifestó.



Lamentó que en época electoral se recurra a este tipo de estrategias en las que es más fácil construir ficción para denostar, por lo que confió que esos excesos no marquen la contienda política de este 2018.



Por ello, Beltrones puntualizó: “No puedo permitir que las autoridades del estado de Chihuahua cometan un deliberado daño moral a las personas, intentando obtener notoriedad política u ocultar el desastre de inseguridad que ha marcado a la presente administración”.



Y enfatizó: “Quienes me conocen, saben que siempre he sido responsable de mis actos. Por ello, no permitiré que se me injurie y se me construyan falsas acusaciones a partir de mentiras y filtraciones”.