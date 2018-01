No permitiré que mientan aspirantes a jefes delegacionales: Mancera

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, advirtió a los aspirantes a jefes delegacionales que desmentirá con cifras reales a quienes mientan, pues no permitirá desinformación a la ciudadanía.



“Me parece que vale la pena hacer propuestas, y vale la pena decir muchas cosas, lo que yo no puedo permitir es que haya desinformación”, señaló.



Recordó que se estuvieron dando muchas cifras sobre la incidencia delictiva, por lo que salió al paso para aclararlo y lo mismo hará ahora que se están haciendo acusaciones falsas sobre la contaminación.



“Así como le hicimos con la incidencia delictiva. Les voy a traer las cifras de enero para que recordemos. Las cifras no mienten, No es cierto lo que se está informando, lo mismo en materia ambiental”, dijo.



Mancera Espinosa comentó que los precandidatos tienen el derecho a decir lo que quieran, pero deben ser objetivos y apegarse a la verdad, pues si bien están en ´precampaña y tienen que decir muchas cosas, pidió informar objetivamente.



“Vamos a hacer presentaciones puntuales con las cifras, las cifras no mienten, como es se ha movido en cada una de las etapas”, indicó.



Respecto de las acusaciones de la precandidata a jefa de gobierno por Morena, Claudia Sheinbaum de que traicionó al PRD y a la izquierda, indicó que no tiene caso hablar de traiciones cuando. “ya de ese propio movimiento ya hablaron de traiciones allí mismo, en lo interno, ya les dejaron claro que traicionan con sus procedimientos y traicionan en sus formas”.



Por otra parte, negó que haya vetos contra algún delegado suplente, los cuales serán procesados en la Asamblea Legislativa esta misma semana.