No pasaron ni 24 horas, y la contingencia se reactiva

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó a menos de 24 horas de haber levantado la Fase 1 de contingencia ambiental, tras seis días en activo, que este martes se reactivarán las medidas ante las malas condiciones atmosféricas.



A través de un comunicado, el organismo explicó que el sistema de alta presión localizado en el Valle de México generó estabilidad atmosférica con vientos débiles hasta las 15:00 horas y alta radiación solar, lo que provocó un incremento considerable en la concentración de ozono, registrando 162 puntos en el Índice de Calidad del Aire.



Con ello, el programa Hoy No Circula, que aplica en el segundo día de la semana a los vehículos con engomado rosa y terminación de placa 7-8, se extenderá nuevamente el martes, y no podrán circular todos los autos con holograma de verificación 2, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación.



Así como los automóviles que tengan holograma de verificación 1 y placa con terminación non (1, 3, 5, 7 y 9).





Además, los destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán de acatar la restricción a la circulación de las 05:00 a las 10:00 horas (excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel); y los de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación non.



La restricción para su circulación será de las 5:00 a las 22:00 horas.



En tanto que los vehículos particulares con placas foráneas no podrán circular a menos que cuenten con hologramas 0, 00 o exento.