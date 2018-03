No pactaré con la delincuencia: Gayosso

n su toma de protesta como candidato a la gubernatura de Morelos, por la coalición PRD-PSD, Rodrigo Gayosso Cepeda señaló que aunque la delincuencia ha querido acercarse a los candidatos como ya lo hizo con algunos alcaldes en Morelos, advirtió que él no va a pactar con el crimen organizado.

“No regresemos a un Morelos con inseguridad, no regresemos a Morelos en donde las autoridades estaban entregadas a los criminales; hace unos días se informó que en el estado está operando la mafia organizada, tratando de acercarse a los candidatos a los presidentes municipales, yo no voy a pactar con el crimen, no vamos a dar un paso atrás en el combate a la delincuencia”, enfatizó Gayosso Cepeda.

Lo anterior ante cientos de militantes del PRD y del PSD, que se dieron cita en el Centro de Convenciones de Morelos.

Ahí, Gayosso Cepeda recibió el respaldo de su dirigente nacional Manuel Granados y al mismo tiempo, señaló que de favorecerle la gubernatura dará continuidad a los proyectos clave que puso en marcha Graco Ramírez en su gobierno, la Beca Salario para los jóvenes y el apoyo a las jefas de familia.

Más tarde, el candidato del Sol Azteca y del Social Demócrata acudió a las instalaciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) para formalizar su registro como candidato de la coalición en mención, junto a Julio César Yañez Moreno, quien se postuló a la presidencia municipal de Cuernavaca.

Sin duda, en este acto, estuvieron respaldando a Gayosso Cepeda, los diputados del PRD, alcaldes y candidatos a los diferentes puestos de elección popular.