No me voy a ir a Morena con mi hermana, dice Rebeca Clouthier tras su salida del PAN

Tras su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN), Rebeca Clouthier Carrillo indicó que no se irá a Morena, donde actualmente se encuentra su hermana, Tatiana Clouthier.

"No me voy a ningún partido político porque no estoy buscando chamba, lo que estoy buscando es restablecer el Estado de Derecho y la dignidad mía, y sí dejo claro que no me voy a Morena porque muchos están pensando que, como mi hermana está en la fracción de Morena en el Congreso federal, yo estoy ahí buscando hueso; yo no estoy buscando hueso en ninguna parte porque mi paz, mi tranquilidad y mi dignidad no tienen precio ni color", señaló en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

Rebeca Clouthier Carrillo, excandidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, en Nuevo León, anunció este miércoles su salida del Partido Acción Nacional (PAN) luego de militar por más de tres décadas en el blanquiazul.

En el programa de El Financiero Bloomberg TV, señaló que la razón de su salida del PAN es que fue traicionada por su equipo de campaña cuando competía por dicha alcaldía.

"Me tocó vivir la traición del equipo de campaña, de los panistas de la vieja cúpula, del exalcalde Mauricio Fernández. Eso abundó en la derrota, (entonces) impugno la elección; el PAN no me acompaña ni me apoya, el Poder Judicial determina la posible anulación de la elección y por una filtración de un magistrado, el PAN, sin mi consentimiento, tira toda esta impugnación, y finalmente todo termina en que toma posesión el actual alcalde", detalló.

Clouthier fue diputada local en Nuevo León por el distrito XVIII, en el periodo de 2012 a 2015.