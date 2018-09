No me voy a convertir en tribunal de conciencia contra García Cabeza de Vaca: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, lamentó los hechos que involucraron al senador panista Ismael García Cabeza de Vaca cuando fue captado en sesión enviando mensajes misóginos desde su celular, sin embargo rechazó condenar la acción y convertirse en tribunal de conciencia.

“Trato de respetar a mis compañeros sin inmiscuirme en su vida interna, en su privacidad y gustos y a su comportamiento. Trato de no condenar ni convertirme en un tribunal de conciencia, de Torquemada”, dijo en conferencia de prensa donde se le cuestionó al respecto.

Monreal Ávila señaló que es un asunto que tiene revisar el propio senador. “Yo creo que en este momento debe ser muy duro para él y su familia el reclamo social. Eso es una señal clara de que somos una casa transparente y que todo sale”.

Comentó que “eso tiene que invitar a tener todos, un comportamiento correcto y que actuemos a la altura de las circunstancias que vive el país”.

“Yo no tengo ninguna condena, no tengo ningún señalamiento duro contra él. Creo que ya lo está haciendo la sociedad en la redes y no me voy a sumar a ello. Lamento que esto haya pasado simplemente”, insistió.

El martes, durante la comparecencia del secretario de Hacienda José Antonio González Anaya , ante el pleno de la Cámara alta, el senador panista se dedicó a compartir con un grupo de amigos fotos de una chica con mensajes misóginos, hecho del que posteriormente se disculpó en su cuenta de Twitter.

Ahí reconoció que emitió los mensajes, pero ello, dijo, fue parte de “una broma inapropiada”.