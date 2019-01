'No me van a cucar': AMLO sobre oposición del EZLN al Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles, con respecto a las declaraciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sobre su oposición a la construcción del Tren Maya, que pese a tratarse de un grupo armado, no existe preocupación y que cualquiera tiene derecho a manifestarse además de que no caerá en provocaciones.

“No me van a ‘cucar’”, dijo en su conferencia matutina. “No vamos a caer en ninguna provocación. Añado, para no decir que me es igual, que sencillamente todos tenemos derecho a manifestarnos, somos respetuosos del derecho a disentir”, agregó.

De acuerdo con el buscador de Google, 'cucar' es una expresión coloquial cuya definición es: "provocar a una persona o un animal por diversión".

Dijo que no tiene conflictos con dirigentes del zapatismo ni con ningún líder de movimientos sociales de ningún tipo. “(Al subcomandante Marcos) lo he visto dos o tres veces, pero no tengo ningún problema con él ni con ningún dirigente del zapatismo”, declaró.

El martes 1 de enero, con motivo del 25 aniversario del levantamiento armado, el vocero de la agrupación, el comandante Moisés, aseguró que el movimiento zapatista no le cree a López Obrador y consideró la consulta del Tren Maya como una 'burla'.

"Vamos a defender lo que hemos construido. No les estamos pidiendo que agarren un arma. Lo que hemos hecho no lo ganamos con balazos y bombazos, es con resistencia y rebeldía", explicó el comandante Moisés.

En entrevista realizada el martes 1 de enero en Tabasco, AMLO dijo a El Financiero que se mantendrá respetuoso de los zapatistas, y en todo momento se mostrará abierto al diálogo con quienes así lo deseen.

“Se le garantiza el derecho que tienen de manifestarse, de expresarse. Además, la libertad no se implora, se conquista” sostuvo.

Estamos abiertos al diálogo y amor y paz", concluyó AMLO respecto al tema.

Con información de Albert Hernández*