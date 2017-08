No me siento en desventaja para ganar la CDMX: Mario Delgado

​Pese a ser incluido de último momento en la lista de aspirantes de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el senador Mario Delgado dijo en La Silla Roja que tiene oportunidad de ser el abanderado de su partido.



“Los últimos serán los primeros”, dijo. “Morena abrió la posibilidad y por eso levanté la mano, no me siento en desventaja”.



Delgado señaló que de no tener oportunidades de ser elegido para representar a Morena en la CDMX, su partido no lo habría incluido en la encuesta que determinará al candidato para 2018.



“Si ya estuviera decidido, el consejo local me habría dicho ‘fuera’, pero aquí estoy y tengo oportunidad de ganar”, comentó.



El senador agregó que en la encuesta, en la cual su nombre aparecerá junto con el de Ricardo Monreal, Claudia Scheinbaum y Martí Batres, la gente tendrá la oportunidad de decidir a su candidato.



“La gente va a opinar y va a quedar el que gane la encuesta, así de fácil”, concluyó.



Delgado profundizará en el proceso de Morena para elegir a su candidato en la Ciudad de México, además de que hablará de sus proyectos para gobernar la capital en caso de resultar ganador.



