No me prestaré a simulación, dice Ríos Piter y rechaza revisar firmas

CIUDAD DE MÉXICO.- El aspirante independiente a la Presidencia, Armando Ríos Piter, rechazó hacer uso de su derecho de audiencia para revisar las más de 900 mil firmas que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó con irregularidades, porque advirtió que no se prestará a una simulación.

En el último día para las audiencias de los aspirantes independientes, el guerrerense entregó un oficio en el que negó que haya incurrido en anomalías y acusó de protagonizar dicha simulación a Patricio Ballados Villagómez, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

"En un acto de simulación y carente de todo sustento jurídico, el licenciado Patricio Ballados Villagómez, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, pretende desconocer lo que en su momento validó el propio Instituto. Con el proceso ya concluido, la Dirección de Prerrogativas alega dolosamente irregularidades que en su momento y oportunidad jamás señaló. Con un procedimiento oscuro y sin fundamento legal, pretende señalarme a mí y desconocer el trabajo de miles de ciudadanos. Niego categóricamente la existencia de dichas irregularidades", manifestó.

Ante los medios de comunicación, Ríos Piter enfatizó que no se va a prestar a esas acciones, por lo que dijo que a pesar de que acudió a audiencias en el INE para revisar las firmas y dialogar con funcionarios, en esta ocasión no está obligado a cumplir con una tarea imposible de revisar más de 900 mil firmas.

"Yo estoy en mi escrito respaldando lo que el INE me dijo, me fue diciendo que iba validando las firmas, porque yo creí en ese sistema que además pagamos con los impuestos de todos y después una simulación que dice que en 15 días revisaron lo que supuestamente no pudieron revisar bien en 127 días.

En los últimos cinco días, señaló, nadie está obligado a lo imposible. "Es un principio de Derecho, cómo pretende el INE que revisemos una base de 906 mil firmas si además de todo nosotros no tenemos con qué cotejar, entonces quienes se prestan a eso se están prestando a una simulación", aseveró.

El senador con licencia aseguró que si se tienen que fincar responsabilidades penales es a funcionarios de la autoridad electoral administrativa, pues acusó que hay algunos, en referencia a Ballado Villagómez, que tiene una agenda política.

En ese sentido, Ríos Piter reiteró su confianza en el INE como institución, pero advirtió que en este momento es necesario salvarla de algunos funcionarios que incurren en anomalías.