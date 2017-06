"No me apellido Moreira": Riquelme

SALTILLO.- "Lo dije en campaña, yo soy Miguel Riquelme y no me apellido Moreira", aseguró el gobernador electo de Coahuila.



Miguel Ángel Riquelme Solís se desmarcó de los hermanos Rubén y Humberto Moreira Valdés, en respuesta a El Financiero, que cuestionó el proyecto para legitimarse entre la ciudadanía que no le reconoce el triunfo y que lo liga directamente como el sucesor del aún gobernador del estado.



"A partir del primero de diciembre, una vez que nombre gabinete, una vez que nombre a los hombres y mujeres con los que voy a colaborar, entonces iniciará una nueva etapa, en la que buscaré ganarme la confianza de la ciudadanía".



Riquelme Solís reconoció que existe un hartazgo generalizado en la sociedad respecto a los políticos y las promesas de campaña.



Aseguró que los priístas entendieron el mensaje de la sociedad, respecto de la opacidad en el manejo de los recursos públicos de la entidad y dijo que trabajará en sistemas de transparencia en donde sea incluida la ciudadania.