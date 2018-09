AMLO y yo no nos hemos visto de frente, pero tenemos coincidencias: 'Napo'

Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena y dirigente del sindicato minero, afirmó que no se ha reunido con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y negó que fuera de su grupo cercano.

“No soy cercano, hubo coincidencias”, aclaró.

“Hubo contacto por vía telefónica, a través del sindicato de mineros, y luego una consulta (entre los mineros) de identificación con un proyecto diferente de nación. No nos hemos visto de frente, ha habido mensajes a través del equipo de colaboradores, yo me he dedicado a presentar las iniciativas que van acorde con el proyecto de nación”, informó.

Además descartó que haya habido un acuerdo o un ofrecimiento de parte del ahora mandatario electo distinto al de trabajar juntos.

“Absolutamente nada, no hubo ofrecimiento (de su parte a AMLO), sólo participar juntos. México necesita un modelo de desarrollo de prosperidad compartida, donde todos participen con respeto a México, (sólo) coincidimos”, dijo Goméz Urrutia en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

"Napo", dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, fue absuelto por el desvío en 2006 de más de 50 millones de dólares relacionados con el Fideicomiso Minero de 55 millones de dólares.

Vivió en el exilio en Vancouver, Canadá, desde ese año, hasta que fue nominado por Morena como candidato al Senado de la República, cargo que actualmente ocupa.