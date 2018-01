No hubo errores en la detención de Axel Arenas, asegura procurador

CIUDAD DE MÉXICO.- Edmundo Garrido, procurador de Justicia de la Ciudad de México, descartó errores en la investigación que llevó a la detención del actor Alejandro Axel Arenas Reyes como presunto responsable del homicidio de la edecán argentina Karen, ocurrido el 27 de diciembre pasado en un hotel de la capital.



Dijo que la captura del actor fue autorizada por un juez de Control, al quien se le presentaron tres testimoniales, -una documental y los datos de una placa de un vehículo automotor-, elementos que consideró suficientes para otorgar la orden de aprehensión.



En conferencia de prensa, aseguró que los testimonios “fueron libres y sin ninguna presión”, por lo que se les dio todo el crédito para continuar la indagatoria hacía la línea que apuntaba al actor.



Insistió en que las indagatorias han sido transparentes, por lo que no habrá recato en dar la cara a la ciudadanía para explicar lo sucedido; así como con la víctima y su familia, y con el joven detenido.



“No es un tema de equivocaciones, sino un tema de probanzas y si la defensa pudo acreditar que la persona que se puso a disposición del juez de Control no se encontraba en el país cuando se cometió el hecho, la procuraduría tiene la obligación se seguir investigando hasta el esclarecer el caso”, agregó.



Garrido Osorio precisó que la dependencia a su cargo está “confirmando oficialmente” con las autoridades migratorias si las pruebas aportadas por la defensa de Arenas Reyes son reales y de manera paralela se investigan todas las líneas.



“Esta institución actuó con apego a derecho y bajo los principios del nuevo sistema penal acusatorio y encontró elementos de prueba razonables, entre ellas testimoniales, periciales y documentales, que sirvieron para que un juez librara la orden de aprehensión”, insistió.



Recordó que la orden de aprehensión no significa responsabilidad alguna para el imputado y que en todo momento se garantizó a la defensa el derecho de aportar pruebas garantizando el principio de contradicción.



“Pruebas que una vez valoradas por el órgano jurisdiccional en una audiencia de más de 10 horas condujo a la no vinculación a proceso y en consecuencia la libertad de la persona, de esta manera se garantizan los derechos de las víctimas y del imputando ponderando la presunción de inocencia”, apuntó.



Agregó que la dependencia capitalina continuará con la investigación del caso hasta esclarecer el hecho y lograr la detención del o los responsables del mismo.