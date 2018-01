No hubo acuerdo en candidatura con Cuevas, revela Cecilia Romero

La expresidenta nacional del PAN y representante de uno de los grupos políticos panistas más importantes de la Ciudad de México, Cecilia Romero Castillo, reveló que la renuncia de la senadora Gabriela Cuevas al partido se debe a que no hubo acuerdos para la definición de su candidatura.



“Estamos en momentos coyunturales muy importantes, en los que hay, naturalmente, acuerdos, desacuerdos, disensos, enojos, molestias y salidas”, argumentó la hoy diputada federal y vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados.



Expuso a El Financiero que lo importante ahora para el PAN son los acuerdos con el Frente –o con la coalición Por México al Frente-. “Una vez que se consolide el equipo y los candidatos que van a estar representando al partido dentro del Frente, entonces hablamos”.



La decisión de la senadora “es un tema que tiene que ver con el proceso interno, con las precampañas, con los acuerdos que se dan. Hay muchas cosas que están pasado todavía en el partido, como también se están dando en los otros partidos”, dijo Romero Castillo.



Insistió en que “estamos en momentos coyunturales importantes en cuanto a definición de candidaturas. Hay una serie de cuestiones que evidentemente se están moviendo mucho en todos los partido, como en el PAN, y que están habiendo varias cuestiones en acuerdos, de disensos, enojos, de salidas, de molestias, de felicitaciones, de cosas buenas y malas”.



Sin embargo, la senadora Gabriela Cuevas sostuvo el pasado domingo que el PAN “perdió el rumbo”, por lo que “la única forma de hacer realidad el cambio democrático es participar. Hoy, después de 18 años de gobiernos de alternancia, lo tengo claro: no fue suficiente. No logramos cumplir con los anhelos de inclusión, pluralismo y desarrollo. Tenemos una deuda con millones de familias que no pueden esperar más".



En respuesta, la dirigencia nacional del PAN aclaró también que “detrás de la determinación de la senadora Gabriela Cuevas está el hecho de que no se le garantizó una diputación federal plurinominal que exigía al partido, al no ser aún los tiempos de definición para ello”.