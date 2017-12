No hay riesgo de fuga de Padrés, asegura su defensa

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el argumento de que no hay riesgo de fuga, Antonio Lozano Gracia, abogado de Guillermo Padrés Elías, consideró que el Poder Judicial debe autorizar la libertad provisional al ex gobernador de Sonora.



De obtener el beneficio, Padrés Elías seguirá fuera de prisión los dos procesos que aún tiene pendientes, uno por lavado de dinero de 178 millones de pesos y otro por defraudación fiscal por 8.8 millones de dólares.



El abogado confirmó que ya interpuso las dos solicitudes de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva por la de libertad provisional en favor de Padrés Elías



Advirtió, sin embargo, que no hay una fecha estimada para que los Jueces, uno de la Ciudad de México y otro del Estado de México, emitan una resolución en torno a esta solicitud.



“Es un incidente que se tiene que tramitar y al cabo de este incidente se determinará su salida o no, no hay una fecha porque depende de informes de algunas autoridades”, dijo.



Lozano Gracia consideró que su cliente tiene todo el derecho de obtener su libertad, debido a que los delitos que siguen vigentes en su contra no son considerados como graves, además de que no hay riesgo de fuga.



“En el procedimiento, una autoridad del Gobierno valora si hay riesgo de fuga, lo cual en este caso es nulo porque él fue quien se presentó. Son rarísimos los casos en los que alguien se pone a disposición de un juez a sabiendas que implica la privación de su libertad, entonces no hay riesgo de fuga y acreditado eso debe concedérsele la libertad por cambio de medida cautelar”, concluyó.