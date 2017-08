No hay pruebas de ningún comportamiento ilegal de mi parte: Lozoya 

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin descartó haber conversado con los funcionarios de la firma brasileña Odebrecht que lo señalaron por haber recibido sobornos y sostuvo que en la carpeta de investigación que le presentó la PGR no hay un documento con pruebas en su contra.



"Jamás tuve una conversación con esta persona sobre sobornos o ilegalidades", dijo en conferencia de prensa.



"En la carpeta no hay un solo documento que acredite de mi parte irregularidad alguna", detalló.



El domingo se dio a conocer que tres exdirectivos de Odebrecht aseguraron haber pagado sobornos por más de 10 millones de dólares a cambio de una licitación para la refinería de Tula.



Lozoya además negó que desde su antiguo cargo pudiera incidir en la decisión de cualquier licitación o adjudicación, pues el proceso requiere de la aprobación de los consejos administrativos de las empresas subsidarias de Pemex involucradas.



"Odebrecht ganó dos proyectos y una persona no pudo tomar esa decisión porque hay múltiples candados", explicó.



Agregó que en los procesos en los que participó Odebrecht para ganar dichos proyectos no hubo ninguna queja o impugnación de parte de lo demás participantes respecto de los resultados.



"Los dos contratos de Odebrecht fueron, como el resto de las licitaciones, revisados y auditados en su proceso de otorgamiento por la Secretaría de la Función Pública como por la Auditoría Superior de la Federación", insistió.



Este jueves, el exfuncionario se presentó a la PGR para declarar en calidad de imputado, luego de que le fuera enviado un citatorio el martes.



En su mensaje, Lozoya negó cualquier posible entrega de recursos de parte de la firma brasileña durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, en la que participó como coordinador de vinculación internacional, pues él no estuvo relacionado con ningún aspecto administrativo de la misma.



"Es especulación que se supiera que ocuparía un cargo y menos aún el tipo de institución en que estaría", indicó.



Al ser cuestionado sobre un posible requerimiento de parte de autoridades internacionales, Lozoya lo negó.



"No he sido requerido por ninguna otra autoridad en ningún otro país".