'No hay nada qué ocultar', dice Graco Ramírez sobre casa de Elena Cepeda 

CUERNAVACA.- “A quienes andan morbosamente buscando mi casa con Elena, les digo que todo es público y transparente, aquí no hay nada que ocultar”, afirmó el gobernador de Morelos, Graco Ramirez Garrido, en referencia a la casa recién adquirida por su esposa Elena Cepeda en ocho millones de pesos.



El asunto de la casa adquirida en ocho millones que, según corredores de Bienes Raíces, vale el doble, sirvió al mandatario para presumir que Morelos ocupa los primeros lugares en materia de transparencia, en un evento denominado “Morelos en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia”.



Así como, aprovechó la ocasión para criticar al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, quien promovió un amparo para no comparecer ante el Congreso local. “No me explico quien desacata una convocatoria del Congreso del Estado. ¿A qué se le teme? Yo no le temo. Yo voy a defender mis puntos de vista y a demostrar lo que está en mi legal condición como Gobernador y atenerme al juicio y opinión libre de diputados y senadores en esa reunión”, dijo al confirmar su presencia este miércoles en el Senado de la República para hablar sobre el Paso Exprés.



“No hay autonomía que justifique opacidad (…) la autonomía no le da una patente de corso (porque) esa patente es piratería. No le da (al rector) un cheque de impunidad para que se regodeé en su propios órganos diciendo que ya rindió cuentas . Tenemos que rendirle cuentas al Congreso, a la Entidad de Auditoría y Fiscalización y a la Auditoría Superior de la Federación."



Salvo ese pequeño comentario, y el mensaje publicado por la señora Elena Cepeda en su cuenta de Twitter, donde afirmó que esa casa la pagó con la venta de dos departamentos, el Gobierno de Morelos no ha dado mayor información sobre lo publicado en El Financiero.